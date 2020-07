Laußig

Auto überschlägt sich: Eine Schwerverletzte

07.07.2020, 06:14 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall in Laußig (Landkreis Nordsachsen) ist eine Frau schwer verletzt worden. Der Wagen der 44-Jährigen kam am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab und überschlug sich, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Drei Mitfahrer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden leicht verletzt. Nähe Informationen lagen am Dienstagmorgen nicht vor.