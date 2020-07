Lübeck

Amtsgericht Lübeck nach Bombendrohung geräumt

07.07.2020, 09:51 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Lübeck (dpa/lno) – Nach einer Bombendrohung ist das Gebäude des Amtsgerichts Lübeck geräumt worden. Die Polizei erfuhr am Dienstagmorgen von der Bedrohung des Gebäudes Am Burgfeld, wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.