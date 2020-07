Altkirchen

Lastwagen kracht in Haus: Fahrer hatte Gesundheitsprobleme

07.07.2020, 11:18 Uhr | dpa

SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Ursache für den Frontalcrash eines Lastwagens in ein Haus in Altkirchen (Altenburger Land) waren offensichtlich gesundheitliche Probleme des Fahrers. Das habe eine gerichtsmedizinische Obduktion ergeben, sagte Polizeisprecherin Marleen Wedel am Dienstag auf dpa-Anfrage. Zur Höhe des Schadens konnte sie allerdings keine Angabe machen.

Der Fahrer war vor mehr als einer Woche (26. Juni) mit seinem Lastwagen in ein unbewohntes Gebäude gekracht und dabei gestorben. Durch die Wucht war das Haus eingestürzt und hatte den Lastwagen unter Trümmern begraben. Zu dem Unfall war es auf gerader Strecke in einer Tempo-30-Zone gekommen.