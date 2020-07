Schwerin

Mehr Psychotherapeuten: Wartezeiten auf dem Land weiter hoch

07.07.2020, 16:01 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Zahl der Psychotherapeuten seit 2013 fast verdoppelt. Doch obwohl inzwischen mehr als 400 dieser Fachleute im Land tätig seien, müssten Patienten vielfach noch immer über Monate auf einen Behandlungstermin warten, konstatierte der Landesgeschäftsführer der Krankenkasse Barmer, Henning Kutzbach, am Dienstag in Schwerin. Lücken im Netz der Therapiepraxen gebe es vor allem im ländlichen Raum. Laut Kutzbach kommen im bundesweiten Durchschnitt 39 Psychotherapeuten auf 100 000 Einwohner. In Mecklenburg-Vorpommern liege die Quote bei 25. Dabei reiche die Spanne von 32 je 100 000 in Rostock bis unter 15 in den Landkreisen. Kutzbach regte an, Psychotherapie-Plätze in Medizinische Versorgungszentren zu integrieren, um dort regelmäßige Sprechstunden zu ermöglichen.