Greifswald

Zu betrunken fürs Motorrad: An Ampel umgekippt

07.07.2020, 23:04 Uhr | dpa

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer war am Dienstagabend in Greifswald im wahrsten Sinne sturzbetrunken: An einer Baustellenampel kippte er mit seinem Fahrzeug um, als er bei Grün losfahren wollte. Er verletzte sich dabei, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge informierte die Polizei. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,79 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.