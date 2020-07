Eppertshausen

Radfahrer stirbt nach Unfall in Südhessen

08.07.2020, 06:49 Uhr | dpa

Ein 73 Jahre alter Radfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto bei Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gestorben. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Wagen hinter dem Radfahrer und aus noch ungeklärter Ursache gegen dessen Rad, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 73-Jährige stürzte dabei am Dienstagabend und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.