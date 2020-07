Schwerin

44 000 Tests und ein positiver Befund in Pflegeheimen in MV

08.07.2020, 06:54 Uhr | dpa

Im Rahmen der landesweiten Untersuchungen auf das Coronavirus bei Bewohnern und Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen sind bislang knapp 44 400 Abstrichtests erfolgt. Wie das Gesundheitsministerium berichtete, war davon nur ein Test positiv. Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen um eine Mitarbeiterin in der Küche eines Pflegeheims im Kreis Ludwigslust-Parchim. Das Ergebnis zeige, dass die Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen wirksam seien, teilte das Ministerium mit.

Die 3,5 Millionen Euro teure Testreihe soll noch bis Ende Juli fortgesetzt werden. Es gehe vor allem darum, insbesondere asymptomatische Erkrankte frühzeitig entdecken zu können, hieß es vom Ministerium.

Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) Anfang Mai zu Beginn der Testreihe sagte, sollten auf freiwilliger Basis rund 25 000 Menschen in den Einrichtungen und 15 000 Beschäftigte untersucht werden. "Durch die Tests kann ein mögliches, sonst unentdecktes Infektionsgeschehen frühzeitig erkannt und eingedämmt werden", erklärte Glawe damals. Die Probanden sollten im Wochenrhythmus zweimalig getestet werden, um so eine Übersicht zum Infektionsstatus zu erhalten und positiv Getestete sofort zu isolieren.

Der Chef des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Unimedizin Rostock, Andreas Podbielski, äußerte erneut Zweifel am Sinn der Testreihe. "Das Ergebnis spiegelt die allgemeine Virusausbreitung in der Bevölkerung wider", sagte er der dpa. "Es gibt kaum Covid-19-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern, warum soll es dann unter den Pflegebediensteten anders sein." Das Gleiche gelte für die Bewohner in den Heimen. Bei den weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen und der strengen Kontrolle der Gesundheit der Pflegebediensteten könne es kaum zu einem Eintrag kommen. "Deshalb ist der Effekt in den Altenheimen gleich Null."

Es gebe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich aus dem bisherigen Testergebnis ergeben. Podbielski verwies dabei auch auf aktuellen Erfahrungen aus der Uniklinik Rostock. Dort seien ebenfalls auf freiwilliger Basis Teile des Personals regelmäßig getestet worden. "Nachdem über einen längeren Zeitraum hinweg keine positives Ergebnis aufgetreten ist, haben wir nach mehr als 2000 Tests die Reihe eingestellt", sagte Podbielski.

Schon Anfang Mai hatte es Kritik an der Testreihe gegeben, da die Abstrichtests immer nur eine Momentaufnahme darstellten. Selbst ein zu 100 Prozent negatives Ergebnis würde zu keiner Aufhebung der Kontaktbeschränkungen in den Heimen führen, hieß es damals.