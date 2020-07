Haynrode

Brand in Haynrode

08.07.2020, 08:00 Uhr | dpa

In Haynrode (Landkreis Eichsfeld) ist ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus noch unbekannter Ursache im Keller des Hauses aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und löschten den Brand. Nach ersten Informationen vom Mittwochmorgen verletzte sich niemand - alle Bewohner konnten sich demnach selbst aus dem Haus retten. Zur Höhe des Schadens lagen noch keine Schätzungen vor.