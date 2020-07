Wiesbaden

Digitalisierung der Verwaltung: Unterstützung der Kommunen

08.07.2020, 08:44 Uhr | dpa

Mit jährlich 20 Millionen Euro in den Jahren 2020 bis 2024 unterstützt das Land durch das Programm "Starke Heimat Hessen" die Kommunen bei der Digitalisierung der Verwaltung. In der ersten Phase werden in diesem Jahr die Digitalisierungsplattform "Civento" und für die Kommunen insgesamt 16 Millionen Euro als zweckgebundene Zuwendung für Digitalisierungsvorhaben der Verwaltung bereitgestellt, wie das Digitalministerium in Wiesbaden mitteilte. Die zweite Phase des Förderprogramms startet ab dem nächsten Jahr bis 2024.

Mit "Civento" biete das Land den Kommunen eine bundesweit einmalige Plattform, um die bei den Behörden online eingehenden Anträge mit einem durchgängigen elektronischen Prozess zu bearbeiten, erklärte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU). Dadurch könnten die Städte, Gemeinden und Landkreise mehr Dienstleistungen online anbieten. "So können die Bürgerinnen und Bürger immer mehr Behördengänge bequem von zu Hause erledigen." Das Programm werde bereits von rund 250 Kommunen in Hessen genutzt.

Sinemus will heute auch einen Ausblick auf die weiteren Digitalisierungsvorhaben der Landesregierung geben. Dabei wird der Ausbau der Mobilfunkmasten im Land auch eine Rolle spielen. Bis zum Jahreswechsel waren in Hessen 1828 Mobilfunkmasten modernisiert und 139 neu gebaut worden. Im Herbst 2018 hat das Land einen Mobilfunkpakt mit der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland geschlossen. Dabei war angekündigt worden, in den folgenden Jahren 800 neue Mobilfunkstandorte einzurichten und 4000 Anlagen zu modernisieren, die mindestens 4G-Geschwindigkeit haben.