Elsterheide

Großbrand in Elsterheide-Tätzschwitz

08.07.2020, 10:13 Uhr | dpa

In Elsterheide (Landkreis Bautzen) hat am frühen Mittwochmorgen eine Scheune Feuer gefangen. Die Ursache des Großbrandes im Ortsteil Tätzschwitz war zunächst unbekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr sei mit sämtlichen Einsatzkräften der umliegenden Gemeinden vor Ort. Nach den Informationen vom Mittwochmorgen dauerten die Löscharbeiten weiterhin an. Bei dem Brand wurden keine Menschen verletzt, zum Sachschaden lagen zunächst keine Schätzungen vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Tätzschwitz war erst vor rund einem Monat bei einem Brand auf einem Drei-Seiten-Hof ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.