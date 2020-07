Magdeburg

Ausnahmegenehmigung: Box-Gala vor bis zu 1000 Zuschauern

08.07.2020, 10:26 Uhr | dpa

Der frühere Box-Europameister Agit Kabayal muss bei seinem Comeback nach der Corona-Pause keinen Geisterkampf bestreiten. Der Boxstall SES erhielt für den Open-Air-Kampfabend am 18. Juli auf der Magdeburger Seebühne eine Ausnahmegenehmigung für bis zu 1000 Zuschauer. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Kabayel kämpft gegen den Griechen Evgenios Lazaridis um den Continental-Titel des Verbandes WBA. Zudem steigt Junioren-Weltmeister Peter Kadiru, ebenfalls im Schwergewicht, gegen Ruben Wolf in den Ring.

"Unsere Sommer Open-Air-Box-Veranstaltung kann nun auch mit Publikum stattfinden. Unsere eingereichte und nun noch einmal angepasste Konzeption, die besonders die notwendigen Hygiene-, Sicherheits- und Gefährdungsaspekte berücksichtig hat uns die Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamt Magdeburg ermöglicht", sagte Promoter Ulf Steinforth. "Das Ticketing wird jetzt aufgeschaltet und für unsere beiden Top-Schwergewichtler Agit Kabayel, der ein hartes Jahr ohne Wettkämpfe hinter sich hat, und unsere junge Schwergewichtshoffnung Peter Kadiru haben wir nun keine Geisterkämpfe."