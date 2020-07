Regensburg

Sexueller Übergriff in Regensburg: Tatverdächtiger gefasst

08.07.2020, 10:29 Uhr | dpa

Nach einem sexuellen Übergriff in Regensburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 23-Jährige wurde mittlerweile verhaftet und sitzt im Gefängnis, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann soll Ende Juni eine Frau in der Regensburger Innenstadt sexuell bedrängt und zu Boden gedrückt haben. Er floh, als ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde. Zwischenzeitlich haben sich drei weitere Frauen auf einen Zeugenaufruf hin gemeldet. Sie gaben an, in der gleichen Nacht von dem Mann belästigt worden zu sein. Die Polizei nahm den 23-Jährigen bereits vergangenen Freitag in seiner Wohnung fest. Nun wird ermittelt, ob dem Mann weitere Taten zugeordnet werden können.