Benndorf

Schlüssel und Polizeiauto geklaut: Tatverdächtiger in Haft

08.07.2020, 11:44 Uhr | dpa

Die Polizei ist einem mutmaßlichen Diebespaar auf die Schliche gekommen. Der 53 Jahre alte Mann und eine 35 Jahre alte Frau stehen im Verdacht, im Juni in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) einen Funkstreifenwagen der Polizei gestohlen zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Halle mitteilte. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung am Montag in Helbra wurden die Fahrzeugschlüssel gefunden. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt (JVA). Er sei der Polizei bekannt. Die Frau ist auf freiem Fuß. Gegen sie werde weiterhin ermittelt, sagte die Sprecherin.

Den Angaben nach waren bei dem nächtlichen Einbruch in die Polizeidienststelle der Regionalbereichsbeamten der Verbandsgemeinde die Schlüssel für das Auto gestohlen worden. Der Funkstreifenwagen wurde im nahen Benndorf gefunden. Bei der Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei neben dem Fahrzeugschlüssel weitere Beweismittel sicher.