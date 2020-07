Albbruck

Zug auf Hochrheinstrecke brennt

08.07.2020, 13:19 Uhr | dpa

Ein auf der Hochrheinstrecke fahrender Zug ist in Brand geraten. Lokführer, Zugbegleiterin und die sieben Fahrgäste wurden nicht verletzt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand am Bahnhof Albbruck (Kreis Waldshut) löschen. Eine Zeugin hatte am Dienstagabend bemerkt, dass der Zug, der von Basel in Richtung Waldshut fuhr, qualmte. Sie verständigte den Notruf. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.