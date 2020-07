Neumünster

Regierungschef Günther bei Hersteller von Vliesstoff

08.07.2020, 14:49 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich beim Textilmaschinen- und Anlagenbauer Oerlikon Nonwoven in Neumünster über die Produktion von Schutzmasken und -bekleidung informiert. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise sprach der CDU-Politiker am Mittwoch mit Geschäftsführung und Betriebsrat.

Obwohl Maschinenbauer, hat Oerlikon während der Corona-Pandemie auch die Produktion von Vliesstoff für Schutzmasken aufgenommen. Wegen der anfänglichen Versorgungsengpässe hatte das Unternehmen seine Laboranlage auf den Produktionsbetrieb umgestellt, um den benötigten Stoff an Betriebe in der Region zu liefern. Oerlikon kann in Neumünster täglich 11 000 Quadratmeter Vliesstoff herstellen. Das reicht für mehr als 100 000 Schutzmasken.

"Unsere Maschinen und Anlagen zur Herstellung für Chemiefaser- und Vliesstofflösungen aus Neumünster genießen weltweit einen hervorragenden Ruf", sagte Geschäftsführer Rainer Straub. Gerade jetzt in der Krise zeigt sich, dass Technologie aus Schleswig-Holstein absolute Weltspitze ist."

Straub dankte für Unterstützung des Landes in den vergangenen Monaten und Jahren.