Dresden

Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

08.07.2020, 14:49 Uhr | dpa

In Dresden ist ein 29 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Freitag aus bislang unbekannter Ursache gestürzt und gegen mehrere geparkte Auto gerutscht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, denen er im Krankenhaus erlag. Der Verkehrsunfalldienst ermittele noch zur Unfallursache, hieß es.