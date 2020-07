Göppingen

Seniorin wird von Kleintransporter erfasst und stirbt

08.07.2020, 14:58 Uhr | dpa

Eine Seniorin ist in Göppingen von einem Kleintransporter erfasst worden und gestorben. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge wollte die 88-Jährige am Dienstag hinter einem Kreisverkehr die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren. Der 57-jährige Transporterfahrer übersah sie und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und starb am Mittwochmorgen.