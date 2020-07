Neustadt-Glewe

125 Künstler bei Elektro-Festival "Airbeat One" 2021 dabei

08.07.2020, 17:39 Uhr | dpa

Bei dem für Juli 2021 geplanten Elektro-Festival "Airbeat One" in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben bislang 125 Künstler ihren Auftritt zugesagt. Darunter sind international bekannte DJs wie David Guetta, Afrojack, Marshmello und Martin Solveig, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Es würde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die für dieses Jahr geplanten Künstler im kommenden Jahr dabei seien.

Das "Airbeat One" gilt als das größte Festival für elektronische Musik im Norden. Im vergangenen Jahr kamen rund 200 000 Besucher an vier Festivaltagen auf das Gelände des Sport-Flughafens am Stadtrand von Neustadt-Glewe. In diesem Jahr wurde das Event wegen des Verbots von Großveranstaltungen im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt.