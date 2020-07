Erkrath

Polizei hebt mutmaßlichen Dopingdealer-Ring aus

08.07.2020, 17:45 Uhr | dpa

Die Polizei ist mit mehreren zeitgleichen Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen gegen einen mutmaßlichen Dopingdealer-Ring vorgegangen. Den insgesamt neun Tatverdächtigen werde vorgeworfen, im großen Stil unter anderem anabole Steroide abgefüllt und damit gehandelt zu haben, teilte die Kölner Polizei am Mittwoch mit. Die Fahnder hätten am Dienstagmorgen in Köln, Bergisch Gladbach, dem Oberbergischen Kreis, Wuppertal und dem Rhein-Sieg-Kreis mehrere Räume durchsucht und Beweismittel sichergestellt.

Dabei wurde den Angaben zufolge unter anderem das Garagenlabor eines 31-Jährigen ausgehoben. Allein dort sei Verpackungsmaterial für mehrere Hundert Anabolika-Portionen sichergestellt worden. Insgesamt fanden die Polizisten nach eigenen Angaben "über 1000 Ampullen und einen fünfstelligen Bargeldbetrag". Zudem Schlagringe, einen Schlagstock, eine Gaspistole sowie Kokain und Marihuanaöl.

Die Verdächtigen im Alter von 23 bis 40 Jahren erwarten nun Verfahren wegen Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz, das Arzneimittelgesetz und des Waffengesetz.