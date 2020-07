Holzkirchen

Motorradfahrer im Kreis Miesbach tödlich verunglückt

08.07.2020, 19:59 Uhr | dpa

Ein 80-Jähriger hat sich bei Holzkirchen (Kreis Miesbach) mit seinem Motorrad überschlagen und ist gestorben. Er habe aus unklarer Ursache den Straßenverlauf nicht im Blick gehabt und sei an einer Kreuzung von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Mit seinem Motorrad fuhr er gegen eine an die Straße angrenzende Anhöhe in einem Feld und überschlug sich mehrmals. Er starb am Mittwoch noch an der Unfallstelle.