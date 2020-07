Frontalzusammenstoß mit Lkw: Drei Schwerverletzte

08.07.2020, 21:50 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß eines Lasters mit zwei Autos sind am Mittwoch im Saale-Orla-Kreis alle drei Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 281 in Höhe Kopitzsch, wie die Polizei mitteilte. Der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer sei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er zunächst mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammen, dann mit dem eines 63-Jährigen. Der Laster kippte um und blieb auf der Seite liegen. Alle drei Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B281 wurde nach dem Unfall voll gesperrt.