Seehof

Ferien-Schwimmkurse für Schüler

09.07.2020, 02:13 Uhr | dpa

Mit kostenlosen Schwimmkursen soll der seit März ausgefallene Schwimmunterricht an den Schulen nun im Sommer zumindest teilweise nachgeholt werden. Sozialministerin Stefanie Drese und Bildungsministerin Bettina Martin (beide SPD) wollen sich heute (09.00 Uhr) in Seehof bei Schwerin über die Annahme des Angebots informieren. Das DRK Parchim ist Ausrichter des Schwimmkurses auf dem Zeltplatz am Schweriner Außensee.

Nach langem Zögern hatte sich die Landesregierung Ende 2019 doch entschlossen, dem Beispiel Nordrhein-Westfalens zu folgen und Schwimmkurse für Schüler in den Ferien finanziell zu unterstützen. Dazu wurden im Landeshaushalt für 2020/2021 insgesamt 50 000 Euro eingeplant. Fehlende Schwimmlehrer und unzureichende Kapazitäten in Schwimmhallen gelten als wesentliche Gründe dafür, dass Grundschulkinder immer häufiger nicht über sichere Schwimmfähigkeiten verfügen. Die coronabedingten Schulschließungen hatten das Problem noch verschärft. Es sei erschreckend, wenn 30 Prozent aller Schüler der 3. und 4. Klasse im Land nicht schwimmen können, beklagte DRK-Präsident Werner Kuhn.