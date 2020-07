Jena

Neuer Hochleistungsrechner geht in Betrieb

09.07.2020, 02:15 Uhr | dpa

Ein neuer Hochleistungsrechner wird am Donnerstag (10.00 Uhr) in Jena in Betrieb genommen. Er soll dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bei der Analyse großer Datenmengen helfen. Das DLR hatte 2017 in Jena sein Institut für Datenwissenschaften gegründet. Zu den Forschungsschwerpunkten des Instituts gehören Datenmanagement und IT-Sicherheit.