Dresden

Elektronische Leitstelle für "Intelligente Autobahn"

09.07.2020, 02:28 Uhr | dpa

Weniger Staus, mehr Sicherheit - Autobahnen in Deutschland sollen künftig besser digital miteinander vernetzt werden. Die moderne elektronische Leitstelle für die "Intelligente Autobahn" soll an der Autobahnmeisterei Dresden-Hellerau entstehen. Am heutigen Donnerstag (14.15 Uhr) wollen unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) das Projekt in Dresden vorstellen. Die Netzbetriebszentrale (Network Operation Center) soll künftig alle Autobahnmeistereien und Liegenschaften der Autobahn bundesweit miteinander verbinden. Eine exzellente digitale Vernetzung sei für mehr Verkehrssicherheit und weniger Staus unverzichtbar, hieß es im Vorfeld.