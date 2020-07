Friedrichskoog

Erster Seehund-Nachwuchs ist fit fürs Wattenmeer

09.07.2020, 04:01 Uhr | dpa

Zwei Heuler schwimmen in einem Becken der Seehundstation in Friedrichskoog. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Seehundstation Friedrichskoog in Schleswig-Holstein will am Donnerstag den ersten Heuler dieser Saison auswildern. Seehunddame Mieke soll in der Meldorfer Bucht zurück zu ihren Artgenossen gebracht werden. Sie wurde am 18. Mai auf der Insel Pellworm als Frühgeburt aufgesammelt und als zweiter Heuler des Jahres 2020 in die Seehundstation eingeliefert. Inzwischen bringt Mieke nach rund sieben Wochen Aufzucht knapp 20 Kilogramm mehr auf die Waage als bei der Einlieferung.

"So schnell und gut hat sich bisher keine Frühgeburt entwickelt", sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger. Mieke ist einer von 162 Seehund-Heulern, die sich aktuell zur Aufzucht in Friedrichskoog befinden. Die Station ist gemäß internationalem Seehundabkommen die einzig berechtigte Aufnahmestelle für Robben in Schleswig-Holstein. Nur die vom Land bestellten Seehundjäger sind berechtigt, die Robben zu bergen.