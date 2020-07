Schwerin

Intendant Tietje stellt Spielplan für Staatstheater vor

09.07.2020, 05:36 Uhr | dpa

Ungeachtet der noch bestehenden Corona-Beschränkungen steht das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin vor dem Neustart. Generalintendant Lars Tietje will heute in Schwerin den Spielplan für die kommende Spielzeit vorstellen, die voraussichtlich Ende August beginnen wird. Die Corona-Pandemie hatte die Musik- und Schauspiel-Aufführungen im März jäh gestoppt. Auch das zuschauerträchtige Sommer-Open-Air mit großer Oper vor der Schlosskulisse musste abgesagt werden.

Coronabedingte Abstands- und Hygieneregeln beschränken nicht nur die zulässige Zuschauerzahl, sondern beeinflussen auch die Inszenierungen für die Spielzeit 2020/2021, mit der sich Tietje aus Schwerin verabschiedet. Nach Dauerquerelen mit dem Ensemble wurde der Vertrag mit dem Intendanten nicht verlängert. Das neue Führungsduo Hans-Georg Wegner als künstlerischer und Christian Schwandt als kaufmännischer Leiter soll das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin vom kommenden Jahr an wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Neuer Generalmusikdirektor ist mit Beginn der Spielzeit Mark Rohde. Er wird am Donnerstag seine Pläne und Visionen für die Mecklenburgische Staatskapelle vorstellen.