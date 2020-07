Antweiler

Verhinderte Sprengung von Geldautomat: Verdächtige in Haft

09.07.2020, 10:39 Uhr | dpa

Nach der durch Ermittler des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz verhinderten Sprengung eines Geldautomaten in Antweiler (Landkreis Ahrweiler) sitzen die drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstag mitteilte, erging gegen zwei 22 Jahre alte Männer und eine 20-Jährige Haftbefehl. Ihnen wird versuchter schwerer Bandendiebstahl und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Die Drei stehen im Verdacht, für zwei weitere Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Wochen verantwortlich zu sein. In einem Fall gab es laut Staatsanwaltschaft keine Explosion, ein anderes Mal wurde zwar der Automat gesprengt, aber kein Geld gestohlen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach der vorläufigen Festnahme am Mittwoch hatten Beamte die Wohnungen der Männer nach Beweismaterial durchsucht, dabei nahmen sie eine 20 Jahre alte Frau als weitere Verdächtige fest. Alle drei waren noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt worden.