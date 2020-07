Naumburg (Saale)

Positiver Corona-Test: Tönnies-Mitarbeiter in Weißenfels

09.07.2020, 17:55 Uhr | dpa

Bei einem Mitarbeiter des Schlachtbetriebs Tönnies in Weißenfels ist das Virus Sars-CoV-2 festgestellt worden. Er sei während des Massentests in der vergangenen Woche laut Unternehmen im Urlaub gewesen und habe sich nun gemeldet, teilte der Burgenlandkreis am Donnerstag mit. Das Gesundheitsamt habe alle Kontaktpersonen ermittelt und für sie Quarantäne angeordnet. In der vergangenen Woche waren mehr als 2370 Abstriche bei Mitarbeitern des Schlachtbetriebs genommen worden - ohne Nachweis von Sars-CoV-2. In einem Tönnies-Betrieb in Nordrhein-Westfalen hatte es zuvor einen großen Coronavirus-Ausbruch gegeben.

Wie der Landkreis weiter mitteilte, gab es bei betriebseigenen präventiven Testungen des Kaufland Fleischbetriebs in Osterfeld zudem drei positive Testergebnisse auf das neuartige Coronavirus. Das Gesundheitsamt habe auch dort die Kontaktpersonen ermittelt und Quarantänemaßnahmen angeordnet.