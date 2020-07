Morbach

Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Motorrad

09.07.2020, 21:49 Uhr | dpa

Ein Fahrradfahrer ist im Kreis Bernkastel-Wittlich nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad gestorben. Der 63-Jährige starb am Donnerstag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle in Morbach, wie die Polizei informierte. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Hergang des Unfalls war erst einmal unklar. Die Bundesstraße 327 war am Abend an der Unfallstelle für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.