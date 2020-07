Meiningen

Maier diskutiert mit angehenden Polizisten über Extremismus

10.07.2020, 02:21 Uhr | dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) diskutiert heute mit angehenden Polizisten, Studenten und Lehrern am Bildungszentrum der Polizei in Meiningen über Extremismusprävention und Antidiskriminierung. An dem Treffen nehmen neben Maier auch die innenpolitischen Sprecher von Linke, SPD und Grünen teil. Nach Angaben des Innenministeriums soll es vor allem um Ausbildungsinhalte und Kooperationsprojekte gehen. In der Diskussion über Rassismus in der Polizei hatte Maier die Polizei verteidigt und gesagt, dass es keinen strukturellen Rassismus in der Polizei gebe.

Zugleich zeigte sich der SPD-Politiker aber offen dafür, das Thema mit einer Studie genauer zu beleuchten, wie es in Thüringen etwa die Gewerkschaft der Polizei vorschlug.