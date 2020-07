Rostock

Urteil im Prozess um Tod einer Güstrower Rentnerin erwartet

10.07.2020, 02:32 Uhr | dpa

Im Prozess um die Tötung einer 79-jährigen Rentnerin in Güstrow wird heute am Landgericht Rostock das Urteil erwartet. Der 44-jährige Angeklagte hatte gestanden, die Frau im September 2019 im Kellereingang ihres Hauses mit einer Gartenschere getötet zu haben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft geschah die Tat spontan, weil die ehemalige Lehrerin an der Gehörlosenschule dem taubstummen Ukrainer kein Geld geben wollte. Sie kannte den Angeklagten seit 2016 durch ein zufälliges Treffen in der Stadt, als er sie um Hilfe bat, und sie danach mehrmals in ihrem Haus aufsuchte. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Strafe von zwölf Jahren Haft wegen Totschlags beantragt. Der Verteidiger hielt maximal zehn Jahre Haft für angemessen.