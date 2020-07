Schönefeld

Flughafenchef informiert Aufsichtsrat über Finanzsituation

10.07.2020, 03:02 Uhr | dpa

Zwar ziehen die Passagierzahlen auch in an den Berliner Flughäfen allmählich wieder an - doch die finanzielle Situation der Betreibergesellschaft bleibt angespannt. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will heute dem Aufsichtsrat ein aktuelles Bild über die Lage vermitteln. Im Anschluss soll auch die Öffentlichkeit informiert werden. Die Corona-Krise hat eine große Finanzlücke ins laufende Geschäft gerissen. Auf rund 300 Millionen Euro bezifferte Lütke Daldrup bislang den Bedarf.

Der Zeitplan für die geplante Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER ist von der Corona-Krise indes nicht betroffen. Lütke Daldrup will den Aufsichtsrat heute auch dazu über den Stand der Dinge informieren. Inzwischen haben die Komparsen-Tests begonnen, bei denen rund 9000 Freiwillige in diesen und in den nächsten Wochen die Abläufe am neuen Standort testen sollen. Wegen der Corona-Krise waren manche der Tests abgesagt oder verschoben worden. Zudem waren ursprünglich mehr als doppelt so viele Teilnehmer eingeplant.