Magdeburg

SPD: Ergebnis der Mitgliederbefragung zu Spitzenkandidaten

10.07.2020, 03:53 Uhr | dpa

Elf Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gibt die Landes-SPD bekannt, wer nach dem Willen der Mitglieder den Wahlkampf der Partei anführen soll. Noch bis heute Nachmittag können die rund 3500 Sozialdemokraten im Land ihre Stimme abgeben. Zwei Stunden später will die SPD in Magdeburg das Ergebnis verkünden. Zur Wahl stehen die 42 Jahre alte Chefin der SPD im Landtag, Katja Pähle, und der 35 Jahre alte Politikwissenschaftler Roger Stöcker. Pähle ist schon länger als Berufspolitikerin aktiv. Stöcker ist ein politischer Newcomer.

Die SPD hatte auch schon die Doppelspitzen der Bundespartei sowie des Landesverbands per Mitgliederbefragung ermitteln lassen. Für die jetzige Runde zur Spitzenkandidatur gaben bis zum Donnerstag mehr als 40 Prozent der Mitglieder ihre Stimme ab, wie ein Parteisprecher auf Anfrage sagte. Das sei eine ähnliche Beteiligung wie bei der Entscheidung zu den neuen Landesvorsitzenden. Das letzte Wort zu allen Kandidaten, die die SPD für den nächsten Landtag aufstellt, hat ein Landesparteitag.

In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni 2021 ein neuer Landtag gewählt. Bei der Wahl vor vier Jahren hatte die SPD ihr Ergebnis auf 10,6 Prozent halbiert. Sie regiert seither mit CDU und Grünen.