Vier Menschen verbrennen sich schwer an Feuerstelle

10.07.2020, 05:05 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Feuerschale auf einem Campingplatz in Tengen (Kreis Konstanz) haben vier Menschen schwere Brandverletzungen erlitten. Beim Auffüllen der Feuerstelle mit Ethanol kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Stichflamme, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Diese entzündete das Ethanol, das zum Teil verschüttet war, und verletzte die Menschen im Alter zwischen 36 und 43 Jahren schwer. Sie wurden nach dem Unfall am Donnerstagabend in Krankenhäuser geflogen. Ein Zeuge löschte die Flammen und verhinderte so nach Angaben der Polizei möglicherweise einen Brand auf dem Campingplatz.