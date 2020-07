Lübbenau/Spreewald

Brand in einem Wohnhaus: Sieben Menschen verletzt

10.07.2020, 05:13 Uhr | dpa

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lübbenau sind in der Nacht zu Freitag sieben Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden wegen einer Rauchvergiftung behandelt, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner wurden von Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt. Insgesamt wohnen 33 Menschen in dem Haus. Warum der Keller Feuer fing, war zunächst unklar.