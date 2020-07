Bad Arolsen

Hessens Museen kämpfen mit Besucherrückgang

10.07.2020, 05:47 Uhr | dpa

Die Museen in Hessen verzeichnen wegen der Corona-Pandemie einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen. Die Gäste kämen nach dem Ende des Lockdowns nur sehr zögerlich wieder in die Häuser, sagte die Vorsitzende des hessischen Museumsverbands, Birgit Kümmel, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dazu komme, dass in vielen Orten die Touristen ausblieben und auch keine Schulklassen kommen. "Und wir stellen fest, dass die älteren Besucher, die ja in vielen Museen zu den Stammgästen gehören, Sorge haben, die Museen zu besuchen." Mit einem Ausbau der digitalen Angebote und einer Profilierung der Museumslandschaft soll gegengesteuert werden.