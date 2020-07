Pirmasens

Bewohner aus Asylunterkünften getestet

10.07.2020, 11:05 Uhr | dpa

Die Bewohner der drei in der Südwestpfalz unter Quarantäne gestellten Asylunterkünfte sind auf Covid-19 getestet worden. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden für diesen Samstag erwartet, wie ein Sprecher der zuständigen Kreisverwaltung am Freitag in Pirmasens sagte. Insgesamt wurden bei rund 70 Menschen Abstriche genommen, die in einem Labor auf eine mögliche Corona-Infektion untersucht werden.

Am Dienstag war ein 31 Jahre alter Mann aus einer Asylunterkunft in Dahn positiv auf das Virus getestet worden. Daraufhin wurden drei Unterkünfte unter Quarantäne gestellt. Ein im selben Gebäude untergebrachtes Jobcenter wurde vorübergehend geschlossen.