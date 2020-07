Wiesbaden

Sonderermittler nimmt Arbeit zu "NSU 2.0"-Drohmails auf

10.07.2020, 13:59 Uhr | dpa

Hanspeter Mener wird als Sonderermittler federführend die Ermittlungen zu den "NSU 2.0"-Drohmails in Hessen führen. Der 54-Jährige werde die bisherigen Ermittlungen zu den Drohmails sehr genau analysieren und mit einem neuen Blick auch neue Ermittlungsansätze einbringen, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag in Wiesbaden. "Ziel ist es, den oder die Täter aus der Anonymität zu reißen."

Dafür werden dem Sonderermittler alle technischen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, kündigte der Innenminister an. "Diese Ermittlungen haben höchste Priorität und werden mit allem Nachdruck geführt." Mener, der als Direktor der Kriminaldirektion im Polizeipräsidium Frankfurt tätig ist, werde bei seiner Arbeit unmittelbar dem Landespolizeipräsidenten berichten.

Der Ermittlungskomplex zu den Drohschreiben in Hessen sei von besonderer Bedeutung und die Erwartungshaltung sei zurecht, dass sich die Polizei diesen Ermittlungen mit aller Kraft und allen zur Verfügung stehenden Mitteln widme, erklärte der Sonderermittler. "Ich nehme diese schwere Aufgabe an und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Ermittlungen weiter voranzutreiben."