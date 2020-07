Bad Ems

Immer weniger ältere Lehrer an rheinland-pfälzischen Schulen

10.07.2020, 14:00 Uhr | dpa

An den Schulen in Rheinland-Pfalz gibt es immer weniger ältere Lehrer. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte, waren im Schuljahr 2019/20 nur gut 22 Prozent der 40 000 hauptamtlichen Lehrkräfte älter als 54 Jahre - im Schuljahr 2014/15 lag ihr Anteil noch bei 27 Prozent.

Einen Grund für den Rückgang sehen die Statistiker in der demographischen Entwicklung: "Ältere scheiden aus dem Dienst aus und jüngere kommen nach", sagte ein Sprecher. Seinen Angaben zufolge liegt Rheinland-Pfalz im deutschlandweiten Vergleich im Mittelfeld.