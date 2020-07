Plauen

Rangelei bei AfD-Veranstaltung in Plauen

10.07.2020, 17:12 Uhr | dpa

Bei einer Parteiveranstaltung der AfD in Plauen soll es nach Angaben der Polizei zu einer Rangelei zwischen einem Journalisten und fünf Parteimitgliedern gekommen sein. Der freie Journalist habe im öffentlichen Raum Fotos der Veranstaltung machen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Daraufhin sei der 28-Jährige aufgefordert worden, dies zu unterlassen. Nach einer Diskussion sei es zu einem Handgemenge gekommen, hieß es. Dabei hielten die AfD-Mitglieder den Reporter offensichtlich bis zum Eintreffen der Polizei fest - er wurde dabei leicht am Arm verletzt.

Gegen die an dem Handgemenge beteiligten Parteimitglieder - vier Männer und eine Frau zwischen 48 und 65 Jahren - wurde nach den Angaben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses soll klären, ob es sich bei dem Fall möglicherweise um einen Fall von Nötigung und gefährlicher Körperverletzung handelt.