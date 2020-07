Weimar

"City Skyliner" bietet Panoramablick auf Weimar

11.07.2020, 14:16 Uhr | dpa

Die nach Betreiberangaben höchste mobile Aussichtsplattform der Welt bietet seit Samstag einen Blick auf die Stadtkulisse von Weimar. Der "City Skyliner" macht bis zum 11. Oktober Station in der Klassikstadt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die ersten Fahrten nutzten am Wochenende bereits viele Familien für einen Panoramablick in rund 80 Metern Höhe.

Die Kabine befördert bis zu 30 Gäste nach oben. Während der etwa achtminütigen Fahrt werden in Audiobeiträgen die Weimarer Sehenswürdigkeiten erläutert. Die Touristenattraktion stand unter anderem bereits in Dresden, Stockholm, Wien und Bonn.