Erlangen

Landesamt: 49 175 Coronavirus-Fälle in Bayern: 2609 Tote

11.07.2020, 14:20 Uhr | dpa

In Bayern sind bisher 49 175 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Dies teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Samstag auf seiner Website mit (Stand 9.00 Uhr). Gestorben sind bislang im Freistaat 2609 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Als genesen galten 45 620 Menschen.