Babenhausen

Ufer am Baggersee abgerutscht: Bahnstrecke gesperrt

11.07.2020, 15:26 Uhr | dpa

An einem Baggersee im südhessischen Babenhausen ist am Samstagvormittag auf mehreren hundert Quadratmetern das Ufer abgerutscht. Drei Angler entgingen einem Unglück nur knapp, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Aus Sicherheitsgründen wurde die benachbarte Bahnstrecke ins fränkische Aschaffenburg gesperrt.

Die Polizei vermutet, dass der Erdrutsch durch den Saugbagger des ansässigen Kiesunternehmens verursacht worden sein könnte. Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk waren ebenso vor Ort wie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Fachleute aus Bergbau und Geologie seien angefordert, um das Ausmaß des Schadens zu begutachten, berichtete die Polizei. Wie lange die Strecke noch gesperrt bleibt, war zunächst unklar.

Die Angler hatten am Ufer campiert und konnten sich laut Polizei gerade noch in Sicherheit bringen. Ein 35-Jähriger musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei Zelte samt Angelausrüstung rutschten in den See.