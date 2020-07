Lauter-Bernsbach

Vermisster Rentner tot im Wald gefunden: Ermittlungen laufen

11.07.2020, 15:33 Uhr | dpa

Nach mehrstündiger Suche haben Retter und Einsatzkräfte am Samstagmittag einen seit dem Vorabend vermissten Rentner aus Lauter-Bernsbach tot gefunden. Er befand sich in einem Waldgebiet unweit seines Zuhauses, wie ein Sprecher der Chemnitzer Polizei auf Anfrage sagte. Die Umstände des Falles seien unklar und würden nun untersucht. Nach dem 79-Jährigen wurde bis in die Nacht und dann ab dem Morgen auch mit Spürhunden und Rettungshubschrauber gesucht, weil eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte. Angehörige hatten zuvor schon erfolglos das Wohnumfeld nach dem Verschwundenen überprüft und sich dann an die Polizei gewandt.