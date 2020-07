Magdeburg

Eva von Angern als Linken-Spitzenkandidatin vorgeschlagen

11.07.2020, 16:05 Uhr | dpa

Linken-Parteichef Stefan Gebhardt hat die Magdeburger Landtagsabgeordnete Eva von Angern (43) als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt vorgeschlagen. Das teilte Gebhardt nach einem kleinen Parteitag am Samstag in Magdeburg mit. Der Landesvorstand sei dem Vorschlag einstimmig gefolgt, hieß es. "Wir haben es in der Hand, ob die Erfahrungen der Corona-Krise zu mehr sozialem Zusammenhalt oder einer verstärkten sozialen Spaltung führt", sagte von Angern der Deutschen Presse-Agentur. "Meine Partei und ich werden uns selbstverständlich mit aller Leidenschaft für Ersteres einsetzen. Mit der Landtagswahl 2021 werden für diese Frage die Weichen gestellt."

Von Angern werde im Wahlkampf gut ankommen, sagte Gebhart. "Ich bin überzeugt davon, dass wir eine Spitzenkandidatin vorgeschlagen haben, die in der Partei, aber vor allem auch in der Wählerschaft auf breite Zustimmung stoßen wird", sagte er. "Mit Eva von Angern soll es uns gelingen, einen Politikwechsel in Sachsen-Anhalt voranzutreiben, hin zu mehr Gerechtigkeit und Solidarität."