Warendorf

Radlerin stürzt und wird von Pkw mit Anhänger überrollt

11.07.2020, 17:09 Uhr | dpa

Eine 64 Jahre alte Radfahrerin ist von einem Pkw mit Pferdeanhänger überrollt worden und gestorben. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei die Frau zuvor gestürzt. Das Fahrzeuggespann, das in gleicher Richtung fuhr, habe nicht ausweichen können. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Warendorf-Einen im Münsterland. Dort sei die Frau aus Datteln mit drei anderen Radfahrern in einer Gruppe unterwegs gewesen, als der Unfall geschah, hieß es.