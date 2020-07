Beendorf

Baum fällt direkt vor fahrendes Auto auf Straße

12.07.2020, 10:19 Uhr | dpa

Am Ortsrand von Beendorf im Bördekreis ist ein Baum direkt vor ein fahrendes Auto auf die Straße gefallen. Die Fahrerin habe einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern können und erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei in Haldensleben am Sonntag mit. Sie sei in das Krankenhaus nach Helmstedt gekommen, hieß es. Das Auto wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall am Samstag stark beschädigt. Der umgekippte Baum wurde von Feuerwehrleuten aus Beendorf von der Straße geräumt.