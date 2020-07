Adelzhausen

Millionenschaden nach Brand eines Gasthofs in Schwaben

12.07.2020, 16:39 Uhr | dpa

Bei dem Brand eines Gasthofs in Schwaben ist ein Schaden im Millionenbereich entstanden. Das Feuer sei aus ungeklärter Ursache in einer Scheune ausgebrochen und habe dann auf das angrenzende Gebäude übergegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Gasthof in Adelzhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) brannte am Freitagabend komplett aus und ist einsturzgefährdet. Die anwesenden Gäste konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.