Querfurt

Zweijähriges Kind tot: Mutter und deren Partner in U-Haft

12.07.2020, 18:08 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines zweijährigen Kindes in Querfurt (Saalekreis) sitzen die Mutter und deren Lebensgefährte in Untersuchungshaft. Eine Obduktion habe den Verdacht bestätigt, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod gehandelt habe, teilten die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Halle am Sonntagabend mit. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, deshalb würden weitere Details noch nicht veröffentlicht.

Die Polizei sei am Samstag wegen des gestorbenen Kindes alarmiert worden. Das Kind wurde noch am gleichen Tag obduziert, die 36 Jahre alte Mutter und ihr 30-jähriger Partner festgenommen. Ob es sich um einen Jungen oder einen Mädchen handelt, wurde nicht mitgeteilt.