Schwerin

Landwirtschaft muss sich anpassen: Humus hilft bei Dürre

13.07.2020, 06:53 Uhr | dpa

Der Regen der vergangenen Wochen hat zwar der Natur gut getan, das Wasserdefizit aber ist längst nicht aufgeholt. Die Landwirtschaft muss sich auf die veränderten Bedingungen einstellen. Auch die Sommer 2018 und 2019 waren viel zu trocken. Forderungen nach der Entwicklung von trockenheitsresistenten Kulturpflanzen werden laut. Nach Ansicht des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) liegt die Lösung jedoch in fruchtbaren Böden durch mehr Humus. "Gegen die Dürre helfen weder Beregnung, trockenresistente Sorten noch Energiepflanzenanbau", sagte der Agrarreferent des BUND in Mecklenburg-Vorpommern, Burkhard Roloff. Dagegen helfe nur der ständige Humusaufbau. "Humusreiche Böden können bis zu einem Vierfachen ihres Eigengewichtes an Wasser aufnehmen, länger speichern und reinigen sowie länger nachliefern", erläuterte Roloff.